IL BLOG di Franco Parlavecchio | Dopo gli ultimi insulti, qualcuno dica a Burioni ci ha veramente rotto i "Burioni"

Tutti dobbiamo ringraziare pubblicamente il grande virologo Roberto Burioni per la sua fondamentale presenza da esperto sulla questione del Covid e situazioni affine. E’ stata basilare la sua opinione perché puntualmente è successo l’opposto. Per questo è possibile utilizzarlo come una sorta di jolly al contrario. Il suo imperversare fin dall’inizio della pandemia ce lo ha fatto conoscere per le sue fantastiche perle.

La prima: nel febbraio 2020 quando affermava che In Italia il rischio era zero. Il virus non avrebbe circolato. Secondo lui il Covid non sarebbe mai arrivato da noi. Già questo sarebbe bastato per radiarlo dall’ordine dei medici.

La seconda: sempre nel febbraio del 2020 quando asseriva che le mascherine sono inutili e non forniscono alcuna protezione dal coronavirus. Aggiungendo che le mascherine che si vedevano in giro sarebbero servite solo per proteggersi dall’inquinamento. In effetti sarebbe stato molto utile se l’avesse tenuta lui, almeno avremmo avuto meno visibile la sua faccia tosta…

E poi di seguito un’altra serie di uscite collegate che ci hanno fatto conoscere il peggio dei nostri showman della scienza. Per esempio, quando ha chiamato le forze dell’ordine perché qualche burlone gli aveva inviato una foto di un lungotevere pieno di gente durante il lockdown. L’immagine era di qualche anno prima ma lui in fin dei conti è solo un ingenuo… E’ giusto ringraziare tutti quelli che hanno riempito il suo portafoglio, anche con i soldi nostri, invitandolo alle trasmissioni televisive per farci conoscere questo “genio del male”.

Questo fantastico personaggio è arrivato fino ai giorni nostri pronto anche ad insultare una ragazza per l’aspetto fisico tramite il suo profilo social, solo perché si è permessa di esprimere una semplice opinione. Così sappiamo che oltre ad essere un grande esperto è anche un uomo colto ed elegante. Ora però è arrivato il momento che qualcuno gli dica che ci ha veramente rotto i Burioni…