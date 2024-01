Correva l'anno di Marco Saioni | 1904 – Doni ai diseredati, lo spettacolo della pietà va in scena al Turreno

Sono in pochi a contendersi i passi con il soffio della tramontana perugina, quella che da Via dei Priori scompiglia cappelli e pensieri del viandante. Una notte artica del resto, quella passata, sempre se il termometro è veritiero, visto che Perugia si contende il primato di città più fredda. Quasi dieci gradi sotto zero, che neanche a Bolzano. Chiacchiere fra uomini ben vestiti, pronti per vermuttino e caffè da Vitalesta, le sciarpe sobillate dal vento, mani aggrappate ai cappelli.

In mezzo al corso distinguono una vecchia caracollante, pochi cenci scomposti, un bastone in mano. Si danno di gomito evocando la Befana, essendo appena trascorso il giorno che ne aveva celebrato il rito. Furono anche loro della partita, tutti al Turreno per partecipare alla giornata di beneficienza verso i bambini più indigenti, davvero tanti.

Chiede l’elemosina, la Befana, anche con insistenza, anche con parole scurrili, ma sì, quella è proprio la “Marrana” l’Anna Capocci di via Cantamerlo, meglio definita dal cronista che ne riassume il curriculum “fin dalla sua gioventù erasi data alla vita allegra, largamente dispensando i suoi favori”.

Meglio starne alla larga, visto l’andazzo, che se alterata dalla bottiglia si rischia la randellata o peggio l’invettiva infamante, che non è il caso. Nessuno poteva sentirsi escluso.

Sì, sembra che la signora, a fronte di un rifiuto per l’obolo richiesto, fosse lesta a rinfrescare la memoria ai vecchi clienti. Sputtanamento da schivare imbucando il primo locale.

Finalmente al tepore ci fu spazio per il rendiconto della riuscita manifestazione, il teatro gremito, ornato di piante e fiori. L’albero della Befana, proprio una bella iniziativa, quella messa in piedi dagli studenti universitari perugini, ben meritevoli nel raccogliere donazioni e denaro tra i rioni cittadini. Uno spettacolo quei tavoli imbanditi con i pacchi dono, gli applausi del pubblico. Certo il rumoreggiare del loggione ha un po’ intaccato il clima gioioso della festa. Bisogna essere aridi e meschini, del resto, di fronte a quella sfilata di bambini, sorrisi a grandine, felici di ricevere “oggetti di vestiario, un maritozzolo e due arance ciascuno”.

Al clima idilliaco fu servito il controcanto del giornale socialista che bollò l’iniziativa come “rappresentazione della beneficenza gretta e sterile”. Furono sì gli studenti universitari a costituire il comitato per l’albero della Befana ma con il dissenso di altri, persuasi nel sostenere che tale proposta fosse ispirata unicamente dai soliti “amatori delle lodi, dello incenso e della réclame a buon mercato”. Insomma, solo lusinga di ribalta. No, la beneficenza fine a se stessa non poteva costituire un ideale degno di studenti con la coscienza della propria dignità. E poi, per spronare gli addetti alla questua si prometteva di assegnare loro un rione ben fornito di presenze femminili, sensibili ovviamente al fascino dello studente. Una mossa geniale.

Il dissenso provocò inevitabilmente la frattura, gli scissionisti determinati alla contestazione pubblica, di cui si fece interprete il giornale d’opposizione, pronto a tratteggiare “i generosi signori, le buone caritatevoli dame, i figli di papà, seduti su comode poltrone”. Da lì poterono assistere compiaciuti alla sfilata di donne “sporche e cenciose con bambini laceri e smunti” felici di afferrare il pacco “per la delizia di coloro che mai fame e miseria conobbero”. Insomma un vero e proprio show all’insegna del quanto siamo buoni noi che regaliamo gocce di felicità. Ma il loggione insorse contro i “bellimbusti in marsina”.

Non solo il dissenso politico, il giornale si prese la briga di fare le bucce alle liste di sottoscrizione per analizzare i casi “di magnanimità o di carità da parte dei signori di sangue blu”. Dal riscontro sembra emergesse che falegnami e tipografi avessero surclassato per generosità i più blasonati, quelli che avevano pagato il solo biglietto d’ingresso a uno spettacolo per assistere “alla rappresentazione del povero che stende la mano”.

L’albero della Befana fu attivo dai primi del Novecento, per iniziativa studentesca. Nel 1928 il regime istituì, avvalendosi della sua efficace macchina organizzativa, la Befana fascista.