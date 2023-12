ASCOLTATI PER VOI Uscito un prezioso ciddì del perugino Antonio Rossi

Si tratta di una composizione originale di grande appeal. Uscita dai recessi della memoria a ben 33 anni dalla prima esecuzione e registrazione.

Si chiama Asincrone e consta di sequenze elettroniche e pianoforte.

L’opera di Antonio Rossi, composta nel 1989, era stata presentata, in prima esecuzione assoluta, il 21 marzo 1990 alla Sala dei Notari.

Antonio, erede di Bach e di Mozart, robusta formazione che più classica non si può. Ma anche pratica assidua dei territori dello sperimentalismo e dell’elettronica.

Il ciddì, pubblicato dalla Casa Discografica Nota Records, è uscito il 27 Ottobre scorso (il giorno del 61° compleanno dell’autore), con la registrazione di questa prima esecuzione.

Grande interesse intorno al lavoro di questo stimato musicista, accreditato da collaborazioni internazionali, ma anche molto legato alla sua terra d’origine (è nativo di Ponte Felcino) e ai nostri musicisti.

Già nel febbraio 2017, Antonio Rossi pubblicò l’opera Contrappunti, 19 eleganti tracce, registrate dal quartetto d’archi dell’Orchestra da Camera di Perugia. Fummo i primi a darne notizia.

In orchestra, per quell’occasione, Maestri e allievi (Paolo Franceschini, Azusa Onishi, Gianluca Pirisi e Mizuho Ueyama). Un ciddì tutto nostro, in quanto la registrazione (Progetto promosso dall’associazione culturale Eunice) era stata effettuata nella chiesa umbertidese di Santa Croce.

Adesso questa nuova uscita dovrebbe bissarne il successo.