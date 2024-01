ASCOLTATI PER VOI Tra Natale e Befana, i pulcini della scuola di Musica Promus

Perché la musica, si sa, dà i brividi. Come l’amore, come la passione, come la cultura. Quella vera e fatta propria. Nell’intimo.

E una corrente di emozione (alla Biblioteca Gianno Rodari di San Mariano, Corciano) si respirava a pieni polmoni. In sintonia coi palpiti del cuore.

In primis quelli di bambini e ragazzi. Non meno che quelli di genitori e nonni. Tutti propensi a porgere orecchio e perfino a perdonare qualche involontario scivolone sulle montagne russe del pentagramma.

Il saggio è stato presentato da una sempre emozionata (sennò, che artista sarebbe?) Francesca Orabona, con la complicità dei Maestri Emanuela Sinigaglia (piano), Gabriele Margaritelli (fiati), Stefano Giugliarelli (chitarra… e prossimamente ‘canto’) reduce dai successi con l’orchestra di Raoul Casadei.

Una parola su Stefano, musicista-intrattenitore-cantante, figlio dei miei amici Cesare Giugliarelli e Rita Persichini, una coppia di artisti che tanto fanno per la nostra lingua locale. Hanno fondato la compagine teatrale “Il carro di Chiugiana” che da decenni opera sui nostri palcoscenici. Mi è piaciuto, e anche commosso, vedere Stefano, che conosco da bambino, assistere con affetto e dedizione i due ragazzini alle prime armi con la chitarra. Lo ha fatto con l’educazione e il rispetto che riconosco ai suoi genitori, artisti e persone di vaglia. L’arte ha bisogno soprattutto di modestia, umiltà, considerazione. Doti che vanno meritatamente riconosciute a questa scuola.

E veniamo allo show. Ecco i nomi (senza distribuire etichette o medaglie, né applausi o tirate d’orecchie): Maria Grazia Lupattelli, Emma Zobaideh, Emma Stortoni, Mikole Tozzi, Alice Mendichi, Michele Quidacciolu, Francesca Faina, Samuele Palombi, Rita Schiaroli, Caterina Selva, Francesco Stellini. La famiglia Mezzetti rappresentata da Sofia (clarinetto), Letizia (pianoforte) e Davide (sax). Guardati con affettuosa complicità dal cuginetto Angelo, talentuoso polistrumentista (violino, chitarra, violoncello).

Ci sono stati complimenti e applausi per tutti. E anche tanti baci… e qualche lacrimuccia di commozione. Nascosta dietro un sorriso.