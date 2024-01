ASCOLTATI PER VOI Spopola al Morlacchi il tradizionale Concerto di Capodanno “Vienna, Vienna!”

Sold out per un evento amichevolmente introdotto dall’assessore Leonardo Varasano che ricorda il robusto sodalizio tra la città e l’Agimus. Il generale apprezzamento che circonda l’evento. Il conferimento, proprio nella precedente occasione, del Baiocco d’oro all’amico-direttore-inventore di questa tradizione.

Ricordo che consegnammo il baiocco insieme con Leonardo, non senza che mi fossi in precedenza avventurato nel camerino di Salvatore, disteso al buio, in concentrazione per prepararsi all’evento. Fu una precauzione legata alla inquietudine che la circostanza potesse provocare un’emozione troppo forte all’amico comune.

C’è da aggiungere che l’assessore ha voluto nominare la solerte dipendente Violetta Capezzali, prossima al congedo, ricordandone i meriti mostrati in qualche decennio di proficuo lavoro al servizio della cultura e della città.

Ieri sera, in programma musiche di Rossini, Verdi, Bizet, Puccini, Famiglia Strauss.

Ad assecondare la riuscita dell’evento, il Coro lirico dell’Umbria, diretto da Carlo Segoloni.

Per la parte lirica, il soprano folignate Rita Masciotti (La Vergine degli Angeli) e il tenore Francesco Panni (Nessun dorma).

Pubblico partecipe e plaudente (anche troppo e, non di rado, a sproposito). Ma si sa che l’entusiasmo e la non conoscenza producono questa circostanza. Aggiungo che l’uso e l’abuso di telefonini accesi e luci sparate durante l’esecuzione hanno, ancora una volta, messo in evidenza la non educazione degli spettatori i quali ignorano le regole che presiedono alla corretta fruizione di uno spettacolo.

Ma il concerto è stato godibilissimo, non solo sul piano musicale, ma anche con effetti di sicuro appeal ottenuti, specie in momenti “imprevisti”, come gli interventi del coro dai palchi del 4°ordine.

Ma tutto è scivolato liscio, con un Silivestro che stupisce (chi non lo conosce) per l’energia e la simpatia che circonda i suoi interventi (auto)ironici.

Inevitabile la Radetzhy Marsch, con tanto di battimani. Ma il brano conferma la sua forza “malefica”, iniziata con la frustrazione del nostro ardimentoso Risorgimento e conclusa ieri sera con un incidente occorso a un fotografo imprudente o distratto. Il fatto è che, nell’ansia di riprendere dal basso direttore e orchestra, la persona si accucciava e, tutta presa dall’inquadratura, indietreggiava sino a cadere all’indietro nella buca. Il che ha messo in moto i soccorsi, con personale di servizio, vigili del fuoco, chiamata al 118. Ma tutto è bene… con quel che segue. La notizia è che pare se la sia cavata con qualche semplice escoriazione.

Fortunatamente, l’azione si è svolta al buio, sulla parte anteriore destra della platea, senza che direttore e orchestra si accorgessero dell’intoppo.

(Foto Sandro Allegrini)