ASCOLTATI PER VOI Biblioteca Rodari al Girasole. Riprende la rassegna concertistica curata da Francesco Di Giandomenico

Big Opening della la VI edizione col duo pianistico Helga Pisapia e Sara Cianciullo per suites di danze a quattro mani.

Entrambe campane, hanno studiato a Salerno e ad Avellino.

Figure di rilievo del milieu pianistico nazionale.

Helga ha suonato ovunque in Italia e in Europa vincendo concorsi, sia da solista che per musica da Camera.

Sara, oltre ad essere pianista di vaglia, ha approfondito metodologie per la didattica della musica in età infantile. È anche laureata in Filosofia con dottorato in Studi umanistici Transculturali.

Hanno proposto un repertorio di suites di danze con autori da Claude Debussy a Edvard Grieg, da Maurice Ravel a Moritz Moszkowski. Con bis da Gabriel Fauré di cui ricorre il centenario dalla morte.

Una coppia affiatatissima e complice. In grado di sedurre gli spettatori che affollavano la sala della biblioteca della Commenda di Corciano.