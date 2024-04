ASCOLTATI PER VOI A Palazzo Gallenga si celebra la Pace con un grande concerto

Si conferma l’entente cordiale fra Agimus e UniStra. Aspettando la celebrazione del mezzo secolo del 2025.

Un coro con una particolarissima caratteristica: l’organico si rinnova continuamente, grazie all’alternarsi della presenza degli studenti, che vanno (alla fine dei corsi o alla laurea) e vengono dall’universo mondo.

Giovani che socializzano, studiano, s’innamorano della bellezza italiana. Membri di un coro che vanta una tradizione miracolosamente rinnovata e tutelata da Alberto, che è Maestro e persona di grande valore.

Non è un caso che il suo coro partecipi fruttuosamente alla Rassegna di cori universitari di Urbino e all’interscambio culturale con l’Università di Bari. Cogliendo ovunque allori e manifestazioni d’affetto.

Dopo una coltissima prolusione del M° Stefano Ragni La parola musicale. La lingua italiana e la musica, è iniziato il concerto sul tema “Primavera di pace nel segno di Francesco”. Che è il Santo Serafico, ma anche colui che siede sul soglio di Pietro.

Diversi i pezzi al piano, magistralmente eseguiti da Stefano, fra i quali un Inno alla Gioia in versione pop. Spiazzante, certo. Ma di sicuro interesse.

Fra i pezzi del coro da evidenziare, il bellissimo Lascia ch’io pianga di Haendel. E anche il beatlesiano Because (un azzardo per la sua complessità). Da ricordare What a wonderful world, proposto anche in bis.