Intelligenza artificiale e architettura: l'AI renderà obsoleta la figura del progettista o aprirà nuove possibilità di sperimentazione?

Il concetto di Intelligenza Artificiale non è così recente come molti pensano. È infatti quasi settant’anni fa, nel 1956, che John McCarthy, sulla scia delle intuizioni pionieristiche di Alan Turing (autore dell’interrogativo epocale can machines think?), ha utilizzato per primo il termine Artificial Intelligence, segnando la nascita ufficiale della disciplina e orientando l’attività dei ricercatori verso l’approfondimento delle dinamiche proprie dell’apprendimento automatico. Tanto che già tre anni dopo Arthur Samuel, precursore del machine learning, è riuscito a mettere a punto il suo checkers player ovvero un software capace di auto-migliorarsi nel gioco della dama fino a superare non soltanto le abilità del suo programmatore, ma anche quelle di un grande campione come Robert Nealy. Da quel momento in poi, anche grazie alla disponibilità di computer sempre più performanti, l’Intelligenza Artificiale ha iniziato a espandersi sempre più rapidamente, irrompendo prima di tutto nel mondo dell’industria, ma poi anche nel mondo della medicina, della finanza, dell’e-commerce ecc. E oggi, nonostante le molte remore etiche e sociali, è arrivata a coinvolgere anche mondi apparentemente distanti, quali l’arte, il design e l’architettura, proprio perché si tratta di discipline fondate sulla creatività. Non a caso, concentrandoci sull’architettura, le applicazioni di Intelligenza Artificiale più feconde non sono tanto quelle relative al Building Information Modeling quanto piuttosto quelle relative al Generative Design. Perché, mentre nel primo caso il contributo dell’Intelligenza Artificiale è meramente funzionale, in quanto consente di ottimizzare la gestione dell’intero ciclo di vita di un edificio, nel secondo caso il contributo dell’Intelligenza Artificiale è schiettamente creativo, in quanto consente di ideare con modalità nuove tanto un edificio quanto una città.

Una cosa è certa: i software di Intelligenza Artificiale sono ormai utilizzati correntemente anche all’interno degli studi professionali più affermati a livello internazionale (da Tim Fu di Zaha Hadid Architects a Carlos Bañón Blázquez di Subarquitectura Architects), ma gli esiti più innovativi, realizzati per lo più tramite la piattaforma Midjourney (capace di restituire output figurativi complessi partendo da input testuali semplici), sono stati concepiti da artisti visuali emergenti come Reem Mosleh, Manas Bhatia e Hassan Ragab che, prefigurando edifici simili ai pistilli di un fiore piuttosto che avvolti da una fittissima rete da pesca, frequentano i confini dell’immaginazione e disseminano nel web render iperrealistici che orientano il pensiero delle nuove generazioni di progettisti. Il che non può e non deve sorprendere perché, da sempre, il pensiero architettonico è stato orientato più dalle architetture disegnate che non dalle architetture costruite: basti pensare, limitandoci al caso italiano, alla dimensione drammatica delle acqueforti di Giovanni Battista Piranesi e alla dimensione visionaria degli inchiostri di Antonio Sant’Elia piuttosto che alla dimensione poetica degli olii di Arduino Cantafora. In particolare, Reem Mosleh ha immaginato una serie di bioarchitetture le cui forme super-organiche contaminano il vernacolare giordano e il barocco romano, mentre Manas Bhatia ha immaginato una città fondata sulla sostenibilità dove i grattacieli, interamente ricoperti da alghe, assurgono ad altrettante torri biofile volte a purificare l’aria delle città. Ma soprattutto Hassan Ragab ha immaginato una serie di scorci urbani proposti in versione di enormi tram in cui ha declinato in una climax distopica l’enfasi utopica della Walking City prefigurata nel 1970 da Ron Herron. Ed è stato proprio Hassan Ragab, nell’ambito di un’intervista rilasciata alla rivista Architectural Digest Italia sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e Architettura, a rimarcare l’importanza di non confondere il mezzo con il fine, perché, secondo Ragab, Midjourney è un mero strumento di combinazione di dati e di esplorazione di possibilità, che può affiancare, ma non sostituire l’estro creativo dell'essere umano, che rimane al centro dell’atto progettuale con la sua cultura e la sua sensibilità. D’altra parte, come non condividere il senso di un post pubblicato proprio in questi giorni su Facebook da Gianluca Peluffo (uno dei migliori architetti del panorama italiano contemporaneo) in cui smaschera il ritardo culturale di molti concept di grattacieli onirici progettati oggi con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale rispetto alla dirompenza espressiva del modello plastico in legno eseguito più di cinquant’anni fa da Maurizio Sacripanti in occasione del concorso bandito dalla Peugeot per la propria sede di Buenos Aires?

Questi temi (e non solo) saranno al centro della conferenza dell’imprenditore tecnologico Marco Yammine, titolata Intelligenza Artificiale. Side, Opportunità e Miti sfatati, che si svolgerà nel primo pomeriggio di lunedì 18 marzo 2024 presso l’Aula Magna del Polo di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia: un’iniziativa dedicata agli studenti dei corsi di laurea in Ingegneria edile-Architettura e Design, ma aperta anche al pubblico esterno, che è stata organizzata dal corpo docente dell’insegnamento “Architettura e Composizione 1” con la collaborazione e il sostegno dell’Associazione di Promozione Sociale “Costituente Perugia”.

Paolo Belardi è professore ordinario di "Architettura e Composizione Urbana" nel Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di Perugia.