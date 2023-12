Inizia su Perugiatoday.it una nuova rubrica riservata a professionisti, aziende e cittadini investitori dove si descriveranno novità, cambiamenti e analisi sulla base delle nuove normative nazionali emanate dal Governo. Buona Lettura.

**********************

di Alessandro Mattii - Dottore Commercialista

In materia di Imu giova ricordare i principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenza n.209/2022, la Suprema Corte ha risolto una questione molto annosa riguardante l’esenzione ai fini Imu per l’ abitazione principale. Prima di questa sentenza la Giurisprudenza aveva sancito che ai fini dell’ esenzione sull’ abitazione principale, i coniugi dovevano avere sull’ immobile oggetto dell’ agevolazione la residenza

anagrafica e la dimora abituale; ciò ha creato delle disparità, in quanto molti soggetti per esigenze lavorative non potevano rispettare tali requisiti., per cui erano esclusi dell’ agevolazione, generando molto contenzioso con i Comuni, i quali una volta accertata la mancanza dei requisiti richiedevano ai contribuenti l’ imposta con le relative sanzioni.

La Consulta ha sancito che l’ agevolazione Imu sull’ abitazione principale spetta alla sola condizione che vengano rispettati i presupposti di legge nei confronti del proprietario dell’ abitazione, senza tener conto della condizione dei componenti del nucleo familiare, questo

indipendentemente se le abitazioni sono ubicate nello stesso Comune o in Comuni diversi.Chiaramente i requisiti per l’ agevolazione debbono essere rispettati, per cui il proprietario deve stabilire nell’ immobile la propria residenza e vi deve dimorare. La sentenza sicuramente è molto importante in quanto elimina delle “storture” del sistema tributario; si pensi ad esempio alle coppie di fatto, le quali potevano beneficiare dell’ agevolazione su entrambi gli immobili a differenza di quelle coniugate che per ottenere l’ agevolazione dovevano per forza di cose avere la medesima residenza anagrafica e dimorare sul medesimo immobile. Quindi in base ai principi sanciti dalla Consulta, sarà possibile che i coniugi stabiliscano residenze e dimore su immobili diversi, rispettando le norme ai fini Imu.

Per ulteriori chiarimenti scrivere una e-mail a alessandromattii@libero.it o telefonare allo studio 075-5010250