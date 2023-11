L'ANGOLO FISCALE | Moriconi (ESG EFPA): 'Nuove opportunità fiscali: cambia il meccanismo di compensazione guadagni-perdite di natura finanziaria'

Inizia su Perugiatoday.it una nuova rubrica riservata a professionisti, aziende e cittadini investitori dove si descriveranno novità, cambiamenti e analisi sulla base delle nuove normative nazionali emanate dal Governo. Buona Lettura.

Di Federico Moriconi – Consulente Finanziario ESG EFPA– Educatore Finanziario

La Legge delega 9 agosto 2023, n. 111 rappresenta una svolta nella riforma fiscale italiana, aprendo nuove possibilità per i contribuenti in termini di compensazione delle minusvalenze realizzate. Va evidenziato, in effetti, che sino ad oggi compensare plus e minus non è stato particolarmente agevole. Oggi le perdite finanziarie possono essere compensate esclusivamente da guadagni derivanti da transazioni di vendita di azioni, obbligazioni, certificati di investimento (anche sottoforma di stacchi cedolari) e ETC (Exchange trade commodities). Questo sistema ha il limite di non consentirela compensazione delle perdite indipendentemente dal tipo di investimento ma obbliga il risparmiatore a rivolgersi a specifici strumenti di investimento per il recupero delle minusvalenze.

La modifica della Legge delega 9 agosto 2023 n.11 ha invece ricondotto sia i Redditi da Capitale sia i Redditi Diversi all’interno dell’unica voce “Redditi da natura finanziaria”, offrendo una maggiore flessibilità nella pianificazione fiscale. La normativa contenuta nella legge delega n. 111, permette, ad un contribuente che ha subito perdite a seguito di un investimento finanziario, di utilizzarle per compensare la tassazione sui guadagni futuri (entro il 4° anno successivo) senza essere vincolato dall’utilizzo di uno specifico strumento finanziario. Questo comporterà una significativa riduzione dell'ammontare dell'imposta dovuta dai risparmiatori in quanto sarà più semplice la compensazione delle minusvalenze.

Inoltre la suddetta normativa va nella direzione di permettere al risparmiatore una maggiore diversificazione in strumenti finanziari. Occorre evidenziare che in Italia, la maggior parte del risparmio è collocata in Fondi comuni e Sicav che ad oggi non permettono una compensazione fiscale, permettendo al risparmiatore di considerare strategie di investimento a lungo termine e a esplorare il potenziale di crescita offerto da questi strumenti, sapendo che le perdite fiscali accumulate potranno essere sfruttate in modo più efficiente. Uniche nubi all’orizzonte sono dovute alle tempistiche per portare a termine questa importante novella. La legge delega, infatti, prevede che il governo dovrà adottare i decreti per la riforma fiscale entro 24 mesi, periodo particolarmente lungo, anche alla luce della durata media dei Governi nel nostro paese.

** È importante notare che le leggi fiscali sono soggette a cambiamenti e revisioni da parte delle autorità competenti.Le informazioni fornite in questo articolo si basano sulle disposizioni della Legge 9 agosto 2023, n. 111, ma è possibile che tali disposizioni subiscano modifiche o integrazioni nel corso del tempo. Pertanto, si consiglia vivamente di consultare un esperto fiscale o legale per ottenere informazioni aggiornate e dettagliate sulle normative fiscali vigenti e sulle implicazioni specifiche per la tua situazione finanziaria. La consultazione di un professionista qualificato è fondamentale per prendere decisioni finanziarie informate e per garantire la conformità alle leggi fiscali in continua evoluzione. Inoltre, i dettagli specifici delle disposizioni fiscali possono variare in base alla situazione personale di ciascun contribuente. Quindi, mentre questa legge introduce nuove opportunità di compensazione delle perdite fiscali, la loro applicazione precisa può dipendere da una serie di fattori individuali. La consulenza di un esperto può aiutarti a valutare come queste modifiche si applicano al tuo caso specifico e a pianificare la tua situazione fiscale in modo efficace. In breve, il contenuto di questo articolo è fornito a scopo informativo, ma non costituisce consulenza legale o fiscale. Si raccomanda di consultare un professionista per ottenere informazioni aggiornate e personalizzate.