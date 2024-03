ANDIAMO AL CINEMA “Un altro ferragosto” di Paolo Virzì

Quasi trent'anni dopo, famiglia e amici di Sandro Molino, ex giornalista de L'Unità, tornano a Ventotene.

L'idea è di Altiero, figlio di Sandro e sposato con un fotomodello, che vuole regalare al padre morente un'ultima sosta nel luogo che vide il confino di molti antifascisti e la nascita dell'idea europeista.

Ma l'isola è cambiata ancora e, oltre ad essere meta di turismo aggressivo, è il posto dove la figlia dei Mazzalupi, la famiglia romana caciarona e opportunista, si è ingenuamente prestata con un matrimonio di facciata a portare followers ed elettori all'acqua della nuova politica rampante.

Lo scontro anche stavolta sarà inevitabile, tra incroci amorosi e un'atmosfera sempre più invadente di smarrimento e di morte.

Francesco Bruni e Paolo Virzì tornano a raccontare l'Italia dopo gli anni berlusconiani del film precedente, ammantandola anche metaforicamente di un senso funereo che avvolge non solo la sinistra attuale ma l'intera società, vittima di un disorientamento culturale e di una paura quasi esistenziale: le persone non riescono più a comunicare (in pratica lo fanno solo Sandro Molino e il nipote, ma è un rapporto “testamentale”), si cercano e si perdono in continuazione, ormai prive di ogni memoria (storica) e a volte pronte a metterla in discussione.

La frenesia, i rumori, i social sono diventati lo sfondo sonoro del nostro sopravvivere; le malattie, i virus, le diversità le paure di molti.

In questo senso Un altro ferragosto è un testo indicativo di un'epoca e forse tra altri trent'anni sarà studiato come documento storico dai seguaci di Pierre Sorlin.

Resta però un'opera con dei limiti sul piano del racconto: una prima parte che fatica a decollare, zeppa com'è di personaggi che stentano a definirsi e a incidere; una seconda che cresce anche per eccesso, regalandoci scene madri non sempre convincenti (riconciliazioni per quella fame d'amore che sembra spiegare tutto, dichiarazioni cassandriche e mortifere).

Manca insomma un buon lavoro di sottrazione e un equilibrio generale. Ma alcune belle pagine valgono da sole il biglietto, come il primo sogno di Molino morente e la sua morte accanto al figlio in un meraviglioso notturno, che forse è un'alba incapace di nascere in un mondo nuovo.