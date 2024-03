ANDIAMO AL CINEMA “Estranei” di Andrew Haigh

Adam, sceneggiatore gay introverso e solitario, vive in un palazzo semidisabitato alla periferia di Londra. Mentre sta lavorando alla storia personale dei propri genitori, scomparsi in un incidente stradale quando aveva dodici anni, riceve la visita del vicino Harry, ubriaco. Adam ne ha timore e non lo fa entrare.

Da quel momento ha inizio un percorso tra realtà e immaginazione nel quale conosciamo i genitori del protagonista, le difficoltà del loro rapporto con un figlio sempre “in fuga”, la storia d'amore tra Adam e Harry.

Quando quella che è forse la sceneggiatura di un film sembra aver riconciliato genitori e figlio, scopriremo una verità dura e immedicabile.

Ispirato al romanzo omonimo di Taichi Yamada, Estranei è un film delicato e toccante sulle ferite aperte della nostra vita, sulla scrittura come possibile elaborazione del lutto, ma anche sulla paura della vita che può renderci lontani, anime sconosciute a noi stessi e agli altri.

La bravura di Haigh, già noto per la qualità d'introspezione in film come Weekend e 45 anni, sta però nell'aver costruito un flusso emotivo crescente, capace di disegnare una storia, disperata e struggente, di fantasmi in cerca di una chiarificazione che forse non avverrà mai.

L'unicità delle nostre vite irripetibili non ci dà alcuna garanzia sul fatto che possa tradursi in un senso compiuto; per questo Adam non può che aggrapparsi alle sue proiezioni e a suoi desideri profondi, fino a perdersi in una stella sconosciuta dell'universo, estremo risarcimento di regìa a un dolore prossimo all'annientamento.

Al risultato finale dà un bel contributo la splendida prova di Andrew Scott nei panni di Adam, l'uomo che la nonna dublinese non ha potuto sottrarre al suo sofferto destino di sopravvissuto.