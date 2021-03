Il lavoro ai tempi del Covid: lo studio fotografico e le attività locali fanno squadra per raccontare il made in Umbria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Fokale cinquanta, studio fotografico nel comune di Bettona, sta intraprendendo una strategia vincente per far ripartire le aziende del territorio attraverso la fotografia e il video. Tutto è nato dall’intuizione di Filippo Batocchioni, giovane imprenditore che ha fatto della sua passione per la fotografia e l’immagine il proprio mestiere da 10 anni. Filippo ha intrapreso i suoi studi all’Accademia “Rossellini” di Roma in regia televisiva e si è diplomato all’Istituto d’arte di Deruta in grafica pubblicitaria e fotografia. Da sempre il nostro studio ha curato il settore del wedding e degli eventi, ma in questo particolare momento di emergenza e crisi economica, causa Covid 19, la domanda si è ridotta drasticamente.

Ciò non ci ha spaventati e non ci siamo fermati, ma abbiamo spostato il nostro focus lavorativo incentrandoci sulla comunicazione aziendale; infatti abbiamo saputo raccogliere le esigenze e la voglia di ripartire di varie aziende del territorio e non solo. Essendo l’immagine una componente essenziale dell’identità aziendale, cerchiamo di rilanciare e raccontare il prodotto made in Italy con le foto e video. Crediamo molto nell’immagine e proprio per questo abbiamo messo a disposizione le nostre capacita visive e organizzative per dare una spinta forte alle aziende, in particolare alle strutture alberghiere umbre per rialzarsi da questa particolare situazione. Abbiamo lavorato nel web e nel posizionamento digitale che oggi è alla base della comunicazione aziendale soprattutto nel settore del turismo. Questa strategia è proficua, perché sta dando risultati di grande rilievo sia a noi, ma anche e soprattutto alle attività che si sono affidate e hanno creduto al nostro progetto e piano piano si stanno convincendo che la nostra strategia è vincente.

Viviamo in un mondo sempre più frenetico, dove spesso gli imprenditori o responsabili di azienda non hanno il tempo materiale per seguire le piattaforme comunicative, pertanto la nostra strategia consiste proprio nel dare chiavi in mano e la soluzione giusta per essere nel mondo del web. Rilanciamo cosi l’azienda come se fosse una vetrina virtuale, in modo tale che da tutto il mondo i clienti possono avere un contatto diretto e immediato. È un modo semplice ma efficace, per aiutarsi tra piccole aziende e piccoli imprenditori, mettendo insieme le proprie sinergie.

Gallery