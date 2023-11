Todi ricorda Brian O'Doherty, il padre della Casa Dipinta, artista di fama internazionale scomparso un anno fa e che ha lasciato alla città un'opera unica.

Nel giorno della ricorrenza della scomparsa di Brian O'Doherty, avvenuta un anno fa a New York, il Comune di Todi intende ricordare l'artista e il benefattore che, insieme alla moglie Barbara Novak, tanto della propria vita ha dedicato alla città, nella quale ha lasciato e donato la Casa Dipinta, un gioiello di arte contemporanea unico al mondo.

La palazzina ottocentesca incastonata nel centro storico fu acquistata nel 1975 e Brian iniziò a dipingerne ogni parete e ogni singolo angolo per amore della moglie, la quale lamentava di non poter ammirare dalle finestre i colori e la bellezza della campagna tuderte.

Anno dopo anno, la Casa, che continuava ad essere vissuta, è diventata una grande opera immersiva, all’interno della quale si celano messaggi scritti nell’antico alfabeto Ogham, tra cui quello presente all’ingresso: One, Here, Now, ovvero Uno, Qui e Ora, riferito all’uomo e all’essenza stessa del suo essere.

"Arte, amore e passione civile: è questa la cifra delle vite di Brian e Barbara - sottolinea il sindaco di Todi Antonino Ruggiano - E la Casa Dipinta è nata da questa alchimia divenendone un monumento. La loro scelta di aprirla alla città e al mondo, proprio così come loro l'hanno vissuta, cedendola al Comune, è un'ulteriore prova del loro straordinario impegno civico a favore della crescita culturale della comunità".

Domenica 12 novembre, su Rai Isoradio, la Casa Dipinta e la loro storia sarà protagonista di una puntata del programma "Viaggio segreto nell'Italia dei musei" a cura del giornalista Roberto Pagliara ed in onda alle ore 15 sulla frequenza 103,3 MHz o su Rai Play Sound.

Proprio in questi giorni, il sindaco e l'assessore alla cultura stanno inoltre valutando il progetto che prevede la realizzazione di un docu-film dedicato a Brian O'Doherty e alla sua opera. Poco più di un mese fa, infine, il Comune ha sostenuto la realizzazione del volume "La Casa Dipinta. Il Museo Brian O'Doherty/Patrick Ireland a Todi" di Brenda Moore-McCann con foto di George Tatge e Fionn McCann.

La Casa Dipinta è aperta al pubblico dal 2019. Sabato 11 e domenica 12 novembre, in collaborazione con Coopculture, gestore degli spazi museali della città, verranno promosse due visite guidate gratuite alla Casa Dipinta. Le visite, prenotabili presso l'ufficio informazioni del Comune di Todi (0758956227 e iat.todi@coopculture.it), avranno luogo sabato alle ore 16.00 e domenica alle ore 10.30.