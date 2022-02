Foligno, giovane litiga con il fidanzato, chiama la Polizia e poi sparisce

Litiga con il fidanzato, chiama la Polizia impaurita e sparisce. L'episodio è avvenuto ieri sera a Foligno e ha visto impegnati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno a seguito della chiamata per la segnalazione di una lite tra due fidanzati.

La donna dopo aver richiesto l’invio di un’ambulanza a seguito di un forte litigio con il proprio compagno, aveva riagganciato senza fornire indicazioni sulla sua esatta posizione e senza più rispondere al telefono.

I poliziotti consultando la banca dati avevano trovato un precedente intervento sempre per un litigio della coppia e hanno così potuto risalire all’indirizzo di residenza del compagno. Giunti sul posto però, gli agenti non sono riusciti ad individuare la donna e neanche l'uomo.

Sono state attivate le procedure per geolocalizzare il cellulare della donna, finché la donna non ha risposto al telefono e fornito agli operatori l’indirizzo della sua abitazione.

Gli agenti hanno appreso dalla donna che il suo fidanzato convivente non era presente in casa e che da tempo il rapporto era in crisi per via della gelosia ossessiva nei suoi confronti. Ha raccontato ai poliziotti che quell’atteggiamento possessivo era stato spesse volte causa di litigi, anche piuttosto accesi, tra i due.

Gli agenti, a quel punto, constatato che la ragazza non necessitava di cure, dopo averla tranquillizzata, l’hanno informata delle sue facoltà di legge e della possibilità di rivolgersi ad apposite strutture specializzate come i Centri antiviolenza, invitandola a richiamare il numero di emergenza in caso di bisogno.

Dopo aver lasciato l’abitazione, gli agenti hanno effettuato un controllo della zona senza riuscire a rintracciare il compagno della donna.