I militari della Stazione di Trevi hanno eseguito un provvedimento analogo, nei confronti di un uomo che, per circa quasi 2 anni, si è reso responsabile di aggressioni verbali e psicologiche nei confronti della propria compagna convivente.

I Carabinieri della Stazione di Foligno hanno eseguito il provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria di Spoleto nei confronti di un uomo italiano che, per circa 3 mesi, si è reso responsabile di maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli (di cui uno minorenne), mediante atti di violenza verbale e psicologica.

Due distinte attività investigative dei Carabinieri di Foligno e Trevi hanno portaot all'emissione del divieto di avvicinamento ai familiari per due soggetti

L'inferno in casa, allontanati da Carabinieri e giudice due soggetti per le violenze in famiglia