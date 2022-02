Foligno: violenta lite familiare nella notte, la Polizia salva una donna dall'aggressione del marito

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno sono intervenuti, nella notte, per una violenta lite tra coniugi.

L'uomo avrebbe aggredito la donna, prima verbalmente e poi colpendola. Gli agenti del Commissariato si sono immediatamente portati presso l’abitazione dei coniugi e hanno appreso dalla donna che da tempo il rapporto matrimoniale era in crisi per via della gelosia ossessiva del marito nei suoi confronti.

La signora ha raccontato ai poliziotti che quell’atteggiamento possessivo era stato la causa di diversi litigi, anche piuttosto accesi, tra i due. Una situazione insostenibile, per via anche della presenza dei due figli.

Gli agenti, a quel punto, dopo aver tranquillizzato la donna, l’hanno informata della possibilità di denunciare e di rivolgersi ad un centro antiviolenza.

L’uomo dopo essere stato informato dagli agenti della gravità del suo comportamento ha deciso di allontanarsi spontaneamente dal nucleo familiare.