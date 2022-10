Viabilità nelle frazioni di Todi, lavori per 574mila euro sulla strada per Fiore

Avviato a gara, con l'approvazione del progetto esecutivo avvenuta giovedì scorso da parte della Giunta comunale di Todi, l'intervento per la riasfaltatura della strada di Fiore con lavori per 574 mila e 200 euro.

L'opera, finanziato dall'Unione Europea con i fondi Next Generation Eu, confluite nel Pnrr Missione 2 per la tutela, la resilienza e la valorizzazione del territorio, sarà oggetto ora delle procedure di affidamento, da espletare necessariamente entro dicembre, per vedere l'esecuzione all'inizio del 2023. Il capitolato prevede non la semplice bitumatura ma anche il consolidamento e risanamento di alcuni tratti particolarmente ammalorati al fine di un corretto ripristino dei piani viabili. "Era questo un altro intervento non più rinviabile sulla viabilità frazionale - sottolinea il sindaco di Todi, Antonino Ruggiano - alla quale intendiamo riservare, doverosamente, sempre più attenzione, visto lo stato nel quale versano ormai da tempo alcuni tratti della rete viaria di collegamento al capoluogo".

Nelle settimane scorse erano già stati già avviati a gara dall'Amministrazione tuderte altri due corposi interventi riferiti alla strada di Torregentile, per 486 mila euro, e a quella di Asproli-Porchiano, dove l'investimento è invece di 1 milione e 244 mila euro. Con ulteriori risorse, pari a quasi 250 mila euro, provenienti dallo stesso comparto finanziario verrà presto deliberato anche il progetto esecutivo e l'avvio a gara dei lavori per la sistemazione del movimento franoso lungo la strada comunale Ciro Alvi e il relativo ripristino dei piani viabili tramite bitumatura.