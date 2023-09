Viabilità in provincia, a Cannara finalmente i lavori sul fiume Topino: rafforzare e mettere in sicurezza il ponte

Nel mese di ottobre inizieranno i lavori per riparare e rafforzare il ponte sul fiume Topino, collocato in prossimità del centro storico di Cannara, lungo la SP 410/1, all’altezza del km 2+173. A darne notizia, il consigliere provinciale con delega alla Viabilità Moreno Landrini all’indomani della conclusione della gara di appalto e delle operazioni di bonifica bellica ad opera del ministero della Difesa che hanno dato esito negativo.

L’intervento avrà un costo complessivo di 1.864.372,31 e si rende necessario poiché a seguito del terremoto del 2016 si è registrato un peggioramento delle lesioni e di danni tanto da essere stati inseriti nel “Programma degli Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016, 6° stralcio”.

“Accolgo con favore la notizia dell’avvio di questo importante intervento – afferma Landrini - poiché si tratta di un’opera di fondamentale importanza sia per Cannara che per la viabilità provinciale in quanto ne costituisce un biglietto da visita essendo proprio all’ingresso della città. Con questi lavori restituiremo, pertanto, un ponte non solo più sicuro ma anche riqualificato e valorizzato”. ‘Soddisfazione’ è giunta anche dal sindaco di Cannara, Fabrizio Gareggia “perché con questi interventi - dichiara - prende il via la ristrutturazione di un’opera importantissima per Cannara”.