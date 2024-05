Giro d’Italia a Foligno: tutti i provvedimenti per la viabilità

Il comune di Foligno comunica tutti i provvedimenti per la viabilità in occasione della tappa del Giro d’Italia - la cronometro Foligno-Perugia di venerdì 10 maggio.

Il percorso della gara che interessa la città parte da via Fratelli Bandiera Stazione bus, via XVI Giugno, viale Firenze I tratto, rotatoria Madonna Fiamenga, fino a viale Firenze II tratto.

Strade chiuse dalle 8 fino al passaggio dell’ultimo ciclista, con la partenza del primo corridore alle 13 e l’ultimo alle 16.22.

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

- Parcheggio Plateatico piccolo e grande – stazione Bus: divieto di transito dalle 17 del

9 maggio alle 21 del 10 maggio;

- Piazzale Atleti e Piazzale Gubbini divieto di transito dalle 7 alle 18 del 10 maggio;

- Piazza San Domenico divieto di transito dalle 8 alle 16 del 10 maggio;

- Via Monte Cucco divieto di transito dalle 7 alle 18 del 10 maggio;

- Via Fratelli Bandiera divieto di transito dalle 6 alle 19 del 10 maggio.

- SS 75 SVINCOLO USCITA FOLIGNO NORD CHIUSO

- SS 3 FLAMINIA SVINCOLO USCITA FOLIGNO EST APERTO

- SS 3 FLAMINIA SVINCOLO USCITA S.ERACLIO APERTO

ACCESSO CENTRO STORICO VIETATO SOLO DA Porta TODI nel periodo di

sosta della carovana pubblicitaria in Piazza San Domenico (la carovana pubblicitaria

farà 2 partenze da Piazza San Domenico: alle 11.30 e alle 16).

Questi i provvedimenti della viabilità nel dettaglio:

- Parcheggio Piazzale Falcone – Borsellino (plateatico grande): divieto di circolazione

dalle 17 del 9 maggio alle 21 del 10 maggio e divieto di sosta con rimozione dalle 14

del 9 maggio fino alle 20 del 10 maggio;

- Parcheggio Piazzale Atria (plateatico piccolo): divieto di circolazione dalle 17 del 9

maggio alle 21 del 10 maggio e divieto di sosta con rimozione dalle 14 del 9 maggio

fino alle 20 del 10 maggio;

- Parcheggio Piazzale Atria (plateatico piccolo) lato via Fratelli Bandiera per 12 posti

auto: divieto di sosta con rimozione dalle 14 del giorno 8 maggio fino alle 24 del 10

maggio;

- Parcheggio Piazzale Gubbini: divieto di circolazione dalle 7 alle 18 del 10 maggio e

divieto di sosta con rimozione dalle 8 del 9 maggio fino alle 20 del 10 maggio;

- Parcheggio Piazzale degli Atleti: divieto di circolazione dalle 7 alle 18 del 10 maggio

e divieto di sosta con rimozione dalle 14 del 9 maggio fino alle 20 del 10 maggio;

- via Monte Cucco: divieto di circolazione dalle 7 alle 18 del 10 maggio e divieto di

sosta con rimozione dalle 6 alle 20 del 10 maggio;

- Via Fratelli Bandiera: divieto di circolazione dalle 6 alle 19 del 10 maggio con

deviazione del traffico nei seguenti incroci: via Arcamone incrocio via del Roccolo,

con deviazione traffico in direzione di via del Roccolo; rotatoria di Piazzale Cantarelli

incrocio via Fratelli Bandiera, con deviazione traffico in direzione Ponte San Magno;

- Via Fratelli Bandiera: divieto di sosta con rimozione dalle 14 del 9 maggio fino alle

20 del 10 maggio;

- Piazza San Domenico: divieto di circolazione dalle 8 alle 17 del 10 maggio e divieto

di sosta con rimozione dalle ore 19 del 9 maggio fino alle 20 del 10 maggio;

- Via Santa Maria Infraportas: divieto di circolazione dalle 8 alle 17 del 10 maggio e

divieto di sosta con rimozione dalle 19 del 9 maggio fino alle 20 del 10 maggio;

- Via Madonna delle Grazie: divieto di circolazione dalle 8 alle 17 del 10 maggio

divieto di sosta con rimozione nel tratto compreso tra Piazzale Cantarelli e via

Madonna delle Grazie, al civico 15, dalle 16 del giorno 9 maggio alle 20 del 10

maggio;

- Via XVI Giugno tratto da viale Firenze a via Arcamone e viale Firenze: divieto di

circolazione dalle 8 a fine manifestazione del giorno 10 maggio e divieto di sosta con

rimozione dalle 6 alle 20 del 10 maggio;

- Via XVI Giugno tratto compreso tra via Grumelli e via Monte Cucco: divieto di sosta

con rimozione dalle 16 del giorno 9 maggio alle 20 del giorno 10 maggio;

- Via XVI Giugno tratto compreso tra via Monte Faeto e via Arcamone: divieto di

circolazione dalle 8 alle 20 del 10 maggio;

- Via Mameli tratto compreso tra via IV Novembre e via dei Trinci: divieto di sosta con

rimozione dalle 18 del 9 maggio alle 20 del 10 maggio;

- Via Mameli tratto compreso tra via IV Novembre e via Brigata Garibaldi: inversione

del senso di marcia con direzione consentita da via IV Novembre a via Mameli il

giorno 10 maggio dalle 8 fino al termine della competizione ciclistica;

- Via Mameli tratto compreso tra via Brigata Garibaldi e via dei Trinci: istituzione del

senso unico di marcia con direzione consentita verso Via dei Trinci il 10 maggio dalle

8 fino al termine della competizione ciclistica;

- Via Brigata Garibaldi incrocio via Mameli: doppio senso di marcia in via Brigata

Garibaldi solo per i residenti di quest’ultima via per consentire di raggiungere le

proprie abitazioni il giorno 10 maggio dalle 8 fino al termine della competizione

ciclistica;

- Via Modena incrocio via Mameli: obbligo di svolta a sinistra per coloro che

provengono da via Modena il giorno 10 maggio dalle 8 fino al termine della

competizione ciclistica;

- Via Subasio incrocio via Mameli: obbligo di svolta a sinistra per coloro che

provengono da via Subasio il giorno 10 maggio dalle 8 fino al termine della

competizione ciclistica;

- Via Mameli incrocio via dei Trinci: obbligo di svolta a destra, verso via dei Trinci, o

a sinistra, verso via Lazio, per coloro che provengono da via Mameli (lato San

Giovanni Profiamma) il giorno 10 maggio dalle 8 fino al termine della competizione

ciclistica;

- Via Fornaci, tratto compreso tra via Dante e il civico 11: doppio senso di circolazione

il 10 maggio dalle 8 alle 20 e divieto di sosta con rimozione il giorno 10 maggio dalle 6

alle 20;

- Via Fornaci, tratto compreso tra viale Firenze e via Madonna delle Scuffiole: divieto

di sosta con rimozione il giorno 10 maggio dalle 6 alle 20 e istituzione del senso unico

con direzione consentita da via Fornaci a via Brigata Garibaldi per consentire l’uscita

dei residenti/autorizzati della zona;

- Rotatoria Madonna Fiamenga: divieto di circolazione dalle 8 fino al termine della

competizione ciclistica il giorno 10 maggio con sbarramenti nei seguenti incroci:

incrocio SS316 – via Camposenago; incrocio via Fiamenga – via Lago Maggiore;

incrocio via Fiamenga – via Innamorati; incrocio via Fiamenga – via Arcamone. E’

sempre consentito l’accesso ai residenti e/o autorizzati, e veicoli diretti alle attività

commerciali fino all’intersezione tra via Fiamenga e via Terminillo;

- via Terminillo, tratto compreso tra via Fiamenga e via Stelvio: doppio senso di

circolazione per consentire l’ingresso e l’uscita dei residenti dalla via dalle 8 fino al

termine della competizione ciclistica il giorno 10 maggio;

- Strada di collegamento tra via Monte Cucco e via Grumelli: senso unico di marcia

con direzione via Monte Cucco verso via Grumelli dalle 8 fino al termine della

competizione ciclistica il giorno 10 maggio;

- Via Cadore, tratto compreso tra via Monte Cervino e viale Firenze: doppio senso di

marcia dalle 8 alle 17 del 10 maggio;

- Via Monte Cervino incrocio via Cadore: obbligo di svolta a destra eccetto residenti /

autorizzati compresi nel tratto di via Cadore sopracitato dalle 8 fino al termine della

competizione ciclistica il giorno 10 maggio;

- Via del Roccolo: divieto di sosta con rimozione dalle 6 alle 17 il giorno 10 maggio;

- Via Santo Pietro: divieto di sosta con rimozione dalle 6 alle 17 il 10 maggio;

- Via Chiavellati, tratto compreso tra via Cairoli e via Santa Caterina: divieto di sosta

con rimozione eccetto veicoli partecipanti alla manifestazione collaterale alla tappa del

Giro d’Italia dalle 6 alle 20 del giorno 10 maggio.

Per consentire il regolare svolgimento della settima tappa della 107° edizione Giro

d’Italia 2024, lungo tutto il percorso interessato dalla competizione ciclistica, saranno

istituiti opportuni sbarramenti atti alla deviazione del traffico veicolare, con opportuna

indicazione dei percorsi alternativi.

SPEGNIMENTO DEL SISTEMA ELETTRONICO DI CONTROLLO ACCESSO

ZTL ubicato in Via XX Settembre incrocio Piazza San Giacomo; via Garibaldi

incrocio Piazza Giacomini; via San Giovanni dell’Acqua incrocio via Isolabella; via

S.Caterina incrocio via del Cassero dalle 18,30 del 9 maggio alle 22 del 10 maggio;

SOSPENSIONE della Z.t.l. di via Mazzini dalle 17 del 9 maggio alle 19,30 del 10

maggio;

SI AUTORIZZA nei giorni 9 e 10 maggio il transito dei veicoli dell’organizzazione

per

consentire le operazioni di allestimento e disallestimento delle strutture necessarie alla

partenza della settima tappa nelle Z.T.L. di via XX Settembre – via San Giovanni

dell’Acqua – via Garibaldi – via S.Caterina.