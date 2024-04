Verso le elezioni, Roberto Ferricelli punta al terzo mandato: "Proseguiamo il lavoro iniziato"

Roberto Ferricelli, attuale sindaco di Piegaro, sarà ricandidato per il terzo mandato, alle prossime elezioni amministrative. A stabilirlo è stata la direzione comunale del Partito Democratico di Piegaro che, a seguito di un ampio confronto, ha chiesto allo stesso Ferricelli di assicurare la continuità necessaria per concludere le importanti progettualità avviate, a partire dal nuovo piano di sviluppo dell’area ex Enel di Pietrafitta.

“Ringrazio gli iscritti, le associazioni e i tanti cittadini che hanno manifestato apertamente il loro sostegno alla mia ricandidatura” dichiara Ferricelli.

“Rimane ancora molto lavoro da fare - aggiunge - specie dopo anni complessi come quelli appena trascorsi in cui la crisi pandemica e poi quella energetica hanno reso più complesso e impegnativo anche il lavoro degli amministratori pubblici, specie sul fronte degli investimenti”.

“Già da oggi siamo impegnati per allargare il confronto sui temi più sentiti dalla cittadinanza, per elaborare insieme un programma partecipato e per costruire una lista sempre più rappresentativa dei territori e delle diverse sensibilità”.