Verso il voto, a Collazzone Lega e civici sostengono la candidatura di Augusto Morlupi

La Lega insieme alle forze civiche del territorio, appoggia convintamente la candidatura a sindaco di Collazzone di Augusto Morlupi

alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno". Lo sostiene Luciano Capoccia, segretario del Carroccio di Deruta, Torgiano Collazzone spiegando le ragioni di "una scelta di

coerenza, visto che già in passato, insieme a Forza Italia e ai civici, avevamo espresso parere contrario rispetto alla ricandidatura del sindaco uscente Anna Iachettini, in quanto lontana da quelle che sono le reali esigenze della città".

"Recependo le istanze provenienti dai cittadini e dalle forze vive della città, abbiamo scelto quindi di appoggiare la candidatura di Augusto Morlupi, convergendo nella lista civica “Morlupi sindaco - Uniti per un Comune a porte aperte”. Al nostro fianco ci sarà anche ‘Progetto 24-40’, un’associazione per la progettazione e lo sviluppo socio economico dei territori" evidenzia ancora il segretario che ribadiscew: "Augusto Morlupi si è dimostrato persona capace, competente, molto conosciuta e apprezzata in città per il suo impegno nel settore del sociale, uno dei pochi assessori che in questi anni si è dato davvero da fare per il bene della comunità. È su di lui e sul coinvolgimento dei cittadini che vogliamo puntare per costruire un progetto in grado di consentire a Collazzone di vincere le sfide future".