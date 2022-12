Vandali scatenati nella notte, 25 auto danneggiate nel centro di Foligno

Raid vandalico a Foligno. Venticinque auto sono state danneggiate nella centrale via Garibaldi e nella vicina piazzetta dell’Annunziata. Ad essere presi di mira, in particolare, i tergicristalli delle vetture, danneggiati e in alcuni casi divelti. Sono in corso le indagini da parte del commissariato. Gli investigatori dell’ufficio Anticrimine hanno acquisito le immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza della zona e sono stati acquisiti elementi investigativi sul posto oltre a testimonianze. Senza esito le ricerche avviate nell’immediatezza alla ricerca di persone potenzialmente sospette. Le indagini sono ancora in corso.