Marsciano, danneggiano la bibliocabina dei giardini pubblici: denunciati cinque minorenni

I Carabinieri della Stazione di Marsciano hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia 5 giovani per il danneggiamento, in concorso, di una ex cabina telefonica riconvertita in biblioteca pubblica.

L’ex cabina telefonica era stata convertita, dall’amministrazione comunale, in una biblioteca destinata ad iniziative scolastiche e collocata all’interno dei “Giardini Orose”.

Le indagini, scattate a seguito della denuncia sporta dal sindaco di Marsciano hanno permesso di identificare quali presunti autori 5 minori, con età compresa tra i 16 e i 18 anni, che sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia.