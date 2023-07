Vandali a Gubbio, auto danneggiate per strada e nei parcheggi

I cittadini sui social protestano per i continui atti di vandalismo che si stanno verificando a Gubbio e la Lega coglie l'occasione per chiamare in causa la giunta Stirati.

"Implementazione della videosorveglianza, introduzione del controllo di vicinato e del Daspo urbano approvati dal consiglio comunale, ma mai messi in pratica" chiedono i consiglieri comunali della Lega Gubbio Michele Carini e Sabina Venturi, raccogliendo le istanze e le preoccupazioni dei cittadini (anche l'ex parlamentare Rocco Girlanda ha pubblicato una foto con i danni a un'autovettura).

"C’è preoccupazione in città per i continui episodi di microcriminalità che si stanno verificando nel silenzio assordante delle istituzioni locali che continuano a non fornire risposte concrete - proseguono gli esponenti della Lega - Negli ultimi giorni, in particolare nei parcheggi e nelle vie del centro storico, con il 'favore del buio', sono state danneggiate diverse auto, in via Reposati e in precedenza nel parcheggio interrato di San Benedetto".

Per la Lega c'è una mancanza di sicurezza in città, con un livello di insicurezza che ha raggiunto livelli inaccettabili: "è importante che l’amministrazione risponda nella maniera più rapida e consona alle richieste di salvaguardia e al bisogno di protezione avanzate dai cittadini. In tal senso – spiegano i consiglieri della Lega - i provvedimenti di sicurezza approvati in consiglio comunale grazie al contributo decisivo del Gruppo Lega sono basilari. Nessuna proposta inspiegabilmente è stata però portata avanti se non attraverso annunci e promesse: ci chiediamo cosa la Giunta Stirati stia aspettando".