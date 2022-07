Valtopina più sicura con l'installazione delle nuove 21 telecamere di sorveglianza

Valtopina più sicura con l'installazione di 21 telecamere di sorveglianza.

L’impianto conta 21 telecamere di contesto e di osservazione, fissate in punti strategici del paese e delle frazioni, per garantire la sicurezza dei cittadini e del patrimonio pubblico e privato, agendo anche come deterrente contro furti ed eventuali infrazioni e reati. Presenti anche un sistema di gestione e trasporto dei flussi video verso sale di controllo, un videoserver per l’acquisizione delle immagini provenienti dalle telecamere e un sistema di registrazione e conservazione delle stesse.

L’innovativa infrastruttura tecnologica, collegata con la Polizia locale e, in seguito, con i Carabinieri di Valtopina, consentirà inoltre di indicare, in tempo reale, possibili infrazioni ai danni dei beni pubblici e privati e l’eventuale transito di autoveicoli rubati, senza assicurazione o bollo.

Gli occhi elettronici garantiranno la copertura di tutto il territorio comunale, attraverso la sorveglianza dei principali accessi e nodi viari. Le 21 telecamere sono già pronte, in attesa di collaudo.