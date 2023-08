Aperture straordinarie e visite guidate per scoprire i luoghi d'arte di Spoleto

Aperture straordinarie e visite guidata per valorizzare il circuito museale di Spoleto. È questo l’obiettivo alla base del programma di iniziative previste nel mese di agosto a partire da venerdì 11 con l'apertura straordinaria della Rocca Albornoz-Museo Nazionale del Ducato di Spoleto con orario continuato fino alle 22.15 (ultimo ingresso ore 21.45).

Per questa giornata, la Direzione Regionale Musei dell’Umbria, in collaborazione con Sistema Museo, propone alle 19.30 "Storie d’amore e di armi", una visita guidata alla Camera Pinta a cura di Sistema Museo e alle 21.00 "La Rocca-English Edition. A guided tour of the monument and the museum", visita in lingua inglese a cura del personale Afav – Ministero della Cultura.

Aperture straordinarie anche per martedì 15 agosto previste dal Dipartimento Valorizzazione delle Culture, delle Qualità e della Bellezza della Città e del Territorio del Comune di Spoleto. A Palazzo Collicola si potranno vistare la Galleria d’Arte Moderna G. Carandente, l’Appartamento Nobile e le mostre temporanee "La sostanza agitata", "Intervallo", personale di Flavio Favelli, e "Pittura preziosa. Dipinti su pietra, rame e vetro".

Aperti anche la Casa romana, dove è ospitata l’installazione sonora "DreamHouse" di Alice Paltrinieri, il Museo del Tessuto e del Costume con l’installazione "Teatrino" di Adelaide Cioni e la Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo dove è presente l’installazione "Anacronismo" di Paolo Icaro.

Questi gli orari di apertura dei musei comunali di martedì 15 agosto: Palazzo Collicola dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00; Casa romana 10.30-13.30 / 14.00-19.00; Museo del Tessuto e del Costume 10.30-13.00 / 16.30–19.00; Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo 11.00-13.00 / 16.00-19.00

Il giorno di Ferragosto, alle ore 16.00, è prevista inoltre una speciale visita guidata al Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi dal titolo “Un antico teatro all’italiana” a cura di Sistema Museo.

Per quanto riguarda le tariffe delle visite guidate, venerdì 11 agosto sarà a pagamento quella delle ore 19.30 (€ 5,00, ridotta; € 4,00 dai 7 ai 17 anni e per i possessori della Spoleto Card; gratuito fino a 6 anni) e gratuita quella delle ore 21.00. Martedì 15 agosto, alle ore 16.00, la visita al Caio Melisso sarà gratuita per i possessori della Spoleto Card e avrà un costo di € 4,00 per i non possessori

L’ingresso a tutti i musei prevede il pagamento del biglietto d’ingresso, secondo le tariffe vigenti. Per la partecipazione alle visite guidate è obbligatoria la prenotazione fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Sistema Museo (0743.224952 – 0743.46434)