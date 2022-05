Valnerina, in ospedale una turista incornata al sedere da un bovino

Il personale del Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria ha soccorso per una donna con politrauma causato da una incornata da parte di un bovino.

Fondamentale è stata la conoscenza del territorio da parte del Tecnico di Centrale del SASU presente all’interno della COUR del 118, che ha permesso di individuare con immediatezza il luogo dove si trovava l’infortunata e consentirne la geolocalizzazione.

Si è, dunque, recata sul posto una squadra del SASU in presidio in Valnerina, composta da tecnici operatori e sanitari, congiuntamente all’elisoccorso del 118, configurata come sopra. Prestate le prime cure, la paziente è stata trasportata all’ospedale di Terni.

Sempre in Valnerina una squadra del SASU ha soccorso alle ore 16, un escursionista infortunatosi ad un arto superiore a causa di una caduta all’interno del Parco della Cascata delle Marmore.