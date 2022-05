Sicurezza sulle strade della Valnerina, controlli a tappeto e multe

Valnerina al setaccio per prevenire furti e per garantire la sicurezza sulle strade. In totale sono stati controllati 130 veicoli, 237 persone e 49 esercizi pubblici.In questo contesto, sono state fatte quattro multe per violazioni al Codice della strada.

I carabinieri di Cascia hanno sanzionato una donna perché non aveva sottoposto a revisione l'auto; un uomo è stato invece

sanzionato perché sorpreso alla guida della sua auto sprovvisto dei documenti necessari alla guida. I militari della stazione di Monteleone di Spoleto hanno multato un uomo perché sorpreso alla guida del suo veicolo senza i documenti, un giovane del posto è stato sorpreso senza cintura di sicurezza.

Senza documenti anche un automobilista fermato dai carabinieri di Preci. I militari di Preci, insieme a quelli di Norcia, nella notte tra il 21 e il 22 maggio hanno affiancato i vigili del fuoco nella ricerca di un giovane escursionista marchigiano che si era addentrato nei boschi in località Casali San

Lazzaro di Preci. Il giovane è stato ritrovato, in buone condizioni, la mattina del 22.