Valnerina, pioggia di multe dopo i controlli su strada: ubriaco prende in pieno auto in sosta, addio patente

Continuano i controlli su strada in vista dei grandi flussi turistici per l'estate in Valnerina. I Carabinieri hanno fermato 140 veicoli ed identificato 173 persone, sono state 14 le multe elevate. Due i fatti più gravi registrati. A Norcia dove un uomo, dopo aver perso il controllo della propria autovettura, ha urtato un’auto in sosta. Sottoposto ad alcool test, l’uomo aveva dei valori superiori ai limiti consentiti, per questo i Carabinieri hanno provveduto al ritiro della patente e della carta di circolazione, con contestuale fermo amministrativo del veicolo. Mentre sempre a Norcia è stato scoperto un giovane alla guida di un'auto senza aver conseguito la patente.