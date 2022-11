Valfabbrica, assalto al bancomat nella notte

Lo sportello automatico di via Roma, a Valfabbrica, è andato completamente distrutto. I ladri non sono andati per il sottile per arrivare alla cassa del bancomat.

Il colpo nella notte. Indagini in corso. Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero utilizzato un carro attrezzi per agganciare lo sportello e scardinarlo. L'operazione non sarebbe andata completamente a buon fine. I ladri si sarebbero allontanati a mani vuote