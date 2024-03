Valfabbrica, ultimati i lavori al sagrato della chiesa di Santa Maria Assunta

Il Comune di Valfabbrica annuncia con una nota che "sono stati ultimati i lavori di rifacimento del sagrato della chiesa di Santa Maria Assunta". L'intervento è stato donato dalla famiglia Borgnini. L'inaugurazione è stata domenica 24 marzo, in concomitanza con la domenica delle Palme, durante la funzione delle 11,15, preceduta dalla processione con le Palme che è partita alle 10.45 dalla piazza di San Sebastiano.

Il sagrato, realizzato in graniglia spazzolata, al centro ha un simbolo, dedicato alla Madonna con una scritta in latino: "AD JESUM PER MARIAM - JUBILEUM A.D. MMXXV " per il giubileo 2025.