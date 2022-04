Divelta e scomparsa la croce di Coccorano, giallo a Valfabbrica

La croce di Coccorano è scomparsa. Al momento in modo misterioso. Divelta, sembrerebbe essere stata portata via. Vandalizzato il muretto in pietra che la circondava e dove i fedeli e i pellegrini lasciavano piccoli oggetti di devozione. Qualcuno ha portato via la croce, presumibilmente di notte, senza una ragione apparente. Perché il manufatto non ha un particolare valore materiale, di più quello religioso e culturale, luogo che fa parte della storia di Valfabbrica, tappa fissa dei pellegrini lungo la Via di Francesco che unisce Gubbio ad Assisi prima di arrivare al paese, lontano un chilometro circa. La scoperta è stata fatta ieri mattina e denunciata anche attraverso i social da alcuni residenti della zona.

Un mistero su cui il sindaco Enrico Bacoccoli ha detto che vuole fare chiarezza e per questo ha attivato la polizia locale e interessato i carabinieri della stazione. Un atto vandalico o altro, un mistero, appunto da chiarire anche attraverso le indagini. Non il primo episodio di questo tipo, a quanto sembra, negli ultimi giorni.