Valfabbrica, niente acqua per sei ore: gli orari e la mappa delle vie

Lavori di manutenzione straordinaria di Umbra Acque sulla rete idrica di distribuzione. Ecco gli orari e le vie interessate.

"Giovedì 3 marzo - spiega una nota di Umbra Acque - dalle 8:30 alle 14 verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie della frazione di Poggio San Dionisio, Comune di Valfabbrica: Via degli Olivi; Via della Ginestra; Piazzetta San Dionisio; Vocabolo Palazzetta; Via Don Angelo Lollini; Via San Benedetto Alto".