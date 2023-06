Vaga a piedi lungo la Marscianese, una cittadina dà l'allarme e lo fa salvare

Vagava senza meta lungo la Marscianese. Per fortuna è stato notato da una residente della zona che ha dato subito l'allarme. Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volante che lo hanno rapidamente individuato. Dopo averlo avvicinato, gli operatori gli hanno chiesto se avesse bisogno di aiuto e come mai si trovasse lì. L’uomo, in stato confusionale e apparentemente disorientato, non è riuscito, però, a fornire una risposta chiara, mostrando subito evidenti difficoltà.

Gli agenti, a quel punto, hanno contattato il personale del 118 che, poco dopo, è intervenuto sul posto.

Dopo le prime cure, il 32enne è stato quindi accompagnato al Santa Maria della Misericordia di Perugia per ulteriori accertamenti.

Grazie alla segnalazione della cittadina e al tempestivo intervento degli agenti è stato possibile evitare il peggio e fornire un aiuto concreto al ragazzo in difficoltà.