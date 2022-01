Vaccini coronavirus, a Montefalco open day il 23 gennaio

A Montefalco un’intera giornata dedicata alla vaccinazione contro il Covid 19. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con la farmacia Moderna Bartoli e la Croce rossa italiana di Spoleto comitato di Montefalco grazie al supporto di medici e infermieri volontari, ha organizzato per domenica 23 gennaio un open day rivolto a tutti i cittadini (anche non residenti nel comune di Montefalco) per effettuare il vaccino anti Covid 19.

Le somministrazioni verranno effettuate alla Palestra comunale con orario 9-13 e 14-19. Per accedervi bisogna presentarsi al punto di accoglienza presso la sede della Croce rossa, nel parcheggio di viale della Vittoria, per ritirare la documentazione necessaria. Qui sarà allestito un punto accoglienza dove personale specializzato eseguirà il triage. Non è necessaria la prenotazione, ma non possono accedervi i minori di 18 anni.

“L’Amministrazione comunale di Montefalco – fanno sapere dal Comune – ritiene questa iniziativa molto importante per l’intera comunità e per il territorio visto che l’open day è aperto anche ai non residenti. La giornata del 23 gennaio si svolgerà nel pieno rispetto delle regole anti Covid e dei necessari distanziamenti. Invitiamo tutta la popolazione residente e non ad aderire a questa importante iniziativa”.