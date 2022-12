Va a rinnovare la patente e perde l'orientamento per il buio, 91enne soccorsa dalla polizia

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Foligno sono intervenuti in via Damiano Chiesa dove era stata segnalata la presenza di un’automobilista in difficoltà che procedeva con fare incerto.

Gli operatori, dopo aver rintracciato la piccola utilitaria hanno avvicinato la conducente, 91enne, che è apparsa disorientata e agitata.

Tranquillizzata dagli agenti, la 91enne ha spiegato di essersi recata a Foligno per il rinnovo della patente di guida ma a causa del buio e dei vetri appannati, aveva perso l’orientamento.

Dopo averla rassicurata ed essersi sincerati dello stato di salute, gli operatori hanno riaccompagnato a casa l’anziana signora che li ha ringraziati per la premura e la professionalità.