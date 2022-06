Gualdo Tadino, l'Università degli Adulti cresce, realizza i sogni (antichi), sforna arte e batte la solitudine con il sapere

C'è un tesoro prezioso, composto da tante gemme (cultura, socialità, arte e voglia di vivere), che esiste da tanto tempo a Gualdo Tadino ma che forse ancora oggi è poco conosciuto da tante persone. Uno scrigno che una volta aperto si rimane affascinati e a molti ritorn la voglia di studiaRe, di pitturare, di scolpire e di leggere dopo una vita di lavoro o dopo una vita passata a fare la mamma, sacrificando la carriera, per far crescere figli. Questo tesoro è 'Università degli Adulti di Gualdo Tadino - un'Associazione di Promozione Sociale e Culturale (APS), che aderisce al progetto UNIEDA - dove tanti uomini e donne, prossimi alla pensione oppure ancora no, possono frequentare dei corsi con lezioni tenute da professionisti e docenti, dove possono imparare l'arte della pittura e della scultura, la filosofia, la letteratura e persino la cinematografia-teatro.

Non è una università per pochi dove servono titoli e Isee, anzi è una università di popolo che riempe con la cultura e la presenza quei vuoti che la vita inevitabilmente ti provoca. Iscrizione a prezzi stracciate, gite, nuove amicizie e la voglia di migliorarsi e di stare al passo dei tempi dei più giovani. Ecco un posto speciale che meriterebbe una platea più alta e tanti iscritti in più, non per l'Università, ma perchè si può avere un tenore di vita migliore, si può stare bene, dai 60 (si è ancora giovanissimi) ma anche fino...(ognuno decida di mettere il proprio limite). Ecco qui non si balla, ma si impara e si cresce con l'arte. Non male. Un esempio, ma è solo una parte, è la mostra di pittura e scultura che si trova in Piazza Garibaldi, ex locale Stil Moda, aperta fino al 12 giugno prossimo, dove si possono ammirare i quadri e le tante sculture realizzate dai "ragazzi e ragazze" del corso. Resterete sorpresi per la bellezza, la naturalezza, la firezza di tali opere.

Forgiate da persone che avevano un dono e lo hanno scopeto soltanto poco tempo fa, persone che non avevano mai messo mano ad una tela. I colori che emergono sono bellissimi e forse hanno un senso anche psicologico: la vita non conosce età e si può sempre imparare qualcosa di nuovo o si può sempre recuperare un sogno lasciata in un cassetto tanti anni fa. E' questa la magia dell'Unigualdo che vale la pena di conoscere, sostenere e vivere. Se vole saperne di più cliccate qui. unigualdo