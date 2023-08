Una tavola di legno finisce sulla carreggiata, scattano le operazioni per liberare la strada

Una grossa tavola di legno nel mezzo della carreggiata. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, lungo la variante della strada statale 77, in direzione di Colfiorito dopo la segnalazione di un automobilista che si è accorto dell'ingombrante ostacolo.

Sul posto è intervenuta una volante del commissariato di Foligno che ha individuato la tavola di legno, presumibilmente caduta da un mezzo da lavoro, oltre a trovarsi in una posizione pericolosa, risultava rotta in più parti con i detriti che andavano ad occupare l’intera carreggiata.

Vista la particolare criticità che poteva crearsi per gli utenti della strada gli agenti prima di tutto attivavano i dispositivi luminosi di segnalazione per poi liberare immediatamente la strada in totale sicurezza. Terminate le operazioni, gli agenti hanno ripreso regolare servizio di controllo del territorio garantendo così una sicura viabilità.