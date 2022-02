"Un solo loculo rimasto nel cimitero di Volterrano", scatta l'interrogazione a Città di Castello

Un solo loculo disponibile nel cimitero di Volterrano, mentre le strutture di Canoscio, Badia di Petroia, Piosina e Fiume hanno necessità di un ampliamento, anche in base alle richieste.

Riqualificazione dei cimiteri rurali, scatta l'interrogazione dei consiglieri, prima firmataria, Maria Grazia Giorgi (Pd) e Fabio Bellucci (Lista civica Secondi Sindaco), Federico Bevignani (Pd), Roberto Brunelli (Pd), Domenico Duranti (Pd), Alessandra Forini (Pd), Monia Paradisi (Pd) e Claudio Serafini (Lista civica Secondi Sindaco).

“Auspichiamo che il nostro comune programmi e provveda alla riqualificazione dei cimiteri di campagna, soprattutto di quelli più decentrati'' hanno scritto. In particolare i consiglieri evidenziano come 'vogliano puntare la loro attenzione ''sui cimiteri comunali di Volterrano, Canoscio, Badia di Petroia, Piosina e Fiume, per i quali sono pervenute segnalazioni riguardanti la necessità di loculi. Ebbene per il cimitero di Volterrano, estremo lembo sud del nostro comune al confine con la toscana – proseguono - è stata addirittura segnalata la disponibilità di un solo loculo. Per questo ci sembra importante prevedere un ampliamento dello stesso al fine di permettere ulteriori sepolture, non più possibili per mancanza di loculi''.

Per tutti questi motivi, i consiglieri comunali, interrogano la giunta per conoscere, “se nel prossimo bilancio comunale ed in particolare nell’annualità 2022, sono destinati fondi per la riqualificazione ed ampliamento dei cimiteri rurali; se per il suddetto cimitero di Volterrano, è stato previsto un progetto esecutivo particolareggiato, per la realizzazione di nuovi loculi, oggi non più disponibili per nuove richieste e chiedono di provvedere alla realizzazione dei loculi con la massima sollecitudine, dando immediata priorità al cimitero di Volterrano e agli altri sopra segnalati che si trovano in situazione di urgente necessità.”