"Un lungo sonno e poi?", il teatro si fa riflessione corale: a Passignano il progetto dell'associazione Aetherium

L'associazione culturale Aetherium è una compagnia teatrale composta da artisti di varie discipline. “Nell’ambito di una serie di eventi resi possibili dal bando regionale Progetto per lo spettacolo dal vivo, sapendo quanto lo spettacolo dal vivo sia in grado di raccontare sia storie di fantasia, sia periodi storici che la realtà e la vita quotidiana , essendo le emozioni, le sensazioni e le esperienze il nostro motore, abbiamo voluto inserire una data per uno spettacolo che entra, a tutto tondo, in un tema sociale molto delicato, un tema difficile da vivere, da raccontare e da supportare".

Il focus è sui pazienti che vivono in stato vegetativo permanente con "La rarità delle strutture in grado di assistere questa condizione e quindi la particolarità dell’associazione Mai Soli che si occupa proprio di questo".





"Alcuni di noi - spiega l'associazione - hanno avuto la fortuna di conoscere Elisabetta Chiabolotti che, dalla sua esperienza diretta, ha dapprima scritto un libro e poi ha voluto farne una rappresentazione teatrale della cui trasposizione si è occupata Floriana La Rocca e per le coreografie Marina Rulli".

Domenica 23 ottobre alla Rocca di Passignano, è stato presentato un estratto dello spettacolo durante un incontro con l’autrice del libro, la presidentessa di Mai soli, e il cast dello spettacolo.

"Vogliamo ringraziare tutte le persone che sono intervenute - conclude la compagnia teatrale - gli impagabili gestori della Rocca Luca Biagini e Sara Tintori (Associazione Rione Centro Storico), il Comune di Passignano, la presidente di Mai Soli Marina Martorelli, l’autrice del libro Elisabetta Chiabolotti e tutto il cast dello spettacolo 'Un lungo sonno…e poi?'".