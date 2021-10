Coronavirus, a Spoleto prevista la chiusura del centro vaccinale antiCovid al Palatenda: ecco dove sarà la nuova struttura

Il punto vaccinale al Palatenda di Spoleto chiuderà il prossimo 30 ottobre. Dal primo novembre le attività vaccinali antiCovid verranno effettuate nella sede dei servizi territoriali in via Aldo Manna a Spoleto con apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30. Tutte le vaccinazioni già programmate successivamente a tale data verranno reindirizzate e riprogrammate dagli uffici preposti presso la struttura sanitaria territoriale dell'Azienda Usl Umbria 2 di via Aldo Manna che ospita i poliambulatori, le Aft e la postazione tamponi "drive through". La direzione strategica dell’Azienda Usl Umbria 2, il direttore generale Massimo De Fino, la direttrice sanitaria Simona Bianchi, il direttore amministrativo Piero Carsili, la direttrice del distretto sociosanitario di Spoleto Simonetta Antinarelli e la coordinatrice medico del team vaccinale Sonia Gallo hanno rivolto "un vivo ringraziamento, per la collaborazione ricevuta, al Comune di Spoleto, alla Protezione Civile e ai volontari che in questi mesi hanno supportato le attività degli staff sanitari".