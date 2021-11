Sanità Foligno e Spoleto, nasce il gruppo per il percorso per le donne che hanno subito violenza: dalle cure all'assistenza

L’Azienda Sanitaria Locale USL Umbria 2 vuole avvicinare le donne alla rete dei servizi antiviolenza offrendo percorsi di assistenza, accoglienza protetta,

continuità assistenziali e sostegno attraverso i propri ospedali e servizi territoriali, garantendo il raccordo operativo e la comunicazione con tutti gli attori della rete antiviolenza territoriale con l’obiettivo di individuare interventi comuni e condivisi per mettere in sicurezza la donna e non farla sentire sola. Da qui l'istituzione di un Gruppo di Coordinamento Aziendale del Percorso delle Donne che subiscono violenza che si insedia in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

"La violenza sulle donne - hanno scritto i vertici dell'Usl Umbria 2 - va riconosciuta come tremendo fenomeno sociale e culturale da contrastare in tutte le sue forme favorendo il pieno sviluppo della persona e sostenendo la soggettività e l'autodeterminazione femminile come elemento di cambiamento e progresso della società. La violenza sulle donne non è solo è fisica ci sono altre forme più subdole, come quella psicologica, che si manifesta con una smania di possesso e di controllo; la radice più profonda di questo male è quella culturale frutto di ignoranza, discriminazioni, pregiudizi, omertà, incapacità di amare. Non esiste tempesta emotiva, gelosia, tradimento, mancanza o modo di vestire, che possa anche minimamente “giustificare” un gesto abominevole come quello compiuto da chi muove un solo dito contro una donna.