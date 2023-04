SPECIALE PASQUA E PASQUETTA | Rasiglia, ecco le navette per evitare il caos nel piccolo borgo: gli orari e partenze

Per le giornate di Pasqua e Pasquetta sono state attivate le navette, gratuite, per raggiungere Rasiglia,a Foligno, la città dell'acqua che da alcuni nni è diventata una grande attrazione turistica. Ma il posto è piccolino e non riesce a contenere tutti i mezzi dei turisti. E così il comune ha deciso di attuare un servizio di mobilità alternativo.

Domenica 9 aprile (Pasqua)

Belfiore-Pale-Casenove-Rasiglia e ritorno (intera giornata salvo interruzione pausa pranzo, con partenza alle 9) Casenove-Rasiglia e ritorno (intera giornata salvo interruzione pausa pranzo, con partenza alle 9)

Lunedì 10 aprile (Pasquetta) Belfiore-Pale-Casenove-Rasiglia e ritorno (intera giornata salvo interruzione pausa pranzo, con partenza alle 9) Casenove-Rasiglia e ritorno (intera giornata salvo interruzione pausa pranzo, con partenza alle 9) Navetta bis Casenove-Rasiglia e ritorno (dalle 13,15 fino al termine della giornata) Nelle due giornate festive, i musei cittadini saranno aperti.