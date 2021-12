Nuove aperture, una nuova farmacia per Magione in località Bacanella

Una nuova farmacia per Magione. Aprirà i battenti domani, 20 dicembre, in via Fra' Filippo Longo 51, in zona Bacanella. Farmacia Plus Magione, spiega la dottoressa Laura Sisani, una delle titolari con le dottoresse Sara Spizzichino e Patrizia Gianfelice, offrirà anche "articoli parafarmaceutici, cosmetici, alimenti speciali e prodotti per l’infanzia. Saranno inoltre disponibili un’area dedicata a trattamenti estetici e terapeutici ed una riservata all’autoanalisi. Metteremo anche a disposizione una postazione covid con ingresso separato, per eseguire tamponi in totale sicurezza".