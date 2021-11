Rottura importante sulla rete idrica a Torgiana: la task-force di Umbra Acque ripara la falla

Poco prima della mezzanotte l'acqua è tornata nelle case di Bettona e Torgiano dopo la riparazione da parte della task-force di Umbra Acque avvenuta intorno alle 21. La conferma è arrivata direttamente dall'azienda che gestisce la risorsa idrica a Perugia e provincia. L'importante falla era stata registrata in località Ponte Rosciano sull’adduzione idrica che alimenta i comuni di Torgiano e Bettona. Personale operativo di Umbra Acque era entrato immediatamente in campo per eseguire la riparazione. La rottura ha comportato l’interruzione in alcune zone come Torgiano capoluogo, nelle frazioni di Signoria, Pontenuovo e Ponte Rosciano e a Passaggio di Bettona.