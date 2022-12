Umbra Acque, lavori alla rete nel comune di Corciano. Erogazione interrotta, le zone interessate

Lavori in programma nel comune di Corciano. Umbria Acque rende noto che, martedì 6 dicembre, dalle 9 alle 13, verrà sospesa l’erogazione a Solomeo (intero centro strorico), via Saffi, via Curtatone, via Montanara, via Mentana, via Fontevisciola, viale Orazio Antinori, via Mameli, via della Vittoria, via Goito, via Teano, strada Mandoleto, via Agreste, via Verna, Castello di Montefrondoso.