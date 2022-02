Umbertide, visita del vescovo monsignor Luciano Paolucci Bedini in Comune, i giovani e la loro crescita al centro dell'incontro

I temi del sociale, della crescita dei giovani e della sinergia tra Comune e Diocesi sono stati al centro dell'incontro in Comune tra il vescovo di Gubbio, monsignor Luciano Paolucci Bedini, il sindaco Luca Carizia e l'amministrazione comunale.

L'incontro in Municipio di Monsignor Paolucci Bedini è avvenuto nel corso della visita pastorale che il vescovo sta compiendo ad Umbertide proprio in questi giorni e che terminerà alla fine di questa settimana.

“E' stato un piacevole incontro nel quale ci siamo confrontati sulle varie problematiche del territorio e anche sulle risorse che possiamo mettere in comune – ha detto monsignor Paolucci Bedini - E' stata un'idea molto semplice, ovvero quella di vivere in questi giorni Umbertide abitando in una parrocchia, incontrando le persone condividendo momenti di preghiera e di ascolto, celebrando la messa nelle tre parrocchie cittadine e per incontrare la città per conoscerla meglio. Tutto questo per avere uno sguardo più completo sulla città e per riuscire a comprendere meglio la vita della Diocesi da questo punto di vista”.

“La visita di monsignor Paolucci Bedini mostra la vicinanza della massima autorità ecclesiastica della nostra città a Umbertide e per questo gesto gli siamo riconoscenti – dice il sindaco Luca Carizia – e quello con monsignor Vescovo è stato un incontro proficuo, nel quale abbiamo toccato vari aspetti della vita sociale cittadina, a partire della crescita delle nuove generazioni. Ringraziamo sua Eccellenza e ci auspichiamo che in futuro nelle tre parrocchie cittadine vengano a crearsi e a rafforzarsi momenti e realtà aggregative per aiutare le nuove generazioni di umbertidesi nella loro crescita”.