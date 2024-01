Umbertide, via al cantiere per la primaria di Verna

Avviato l'allestimento del cantiere alla scuola primaria Anna Frank della frazione di Verna, che sarà interessata da lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico.

Lo scorso novembre era stato firmato il contratto riguardante i lavori della scuola primaria Anna Frank di Verna, per un importo totale pari a 1.320.000 euro, a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), tra il Comune e l'impresa affidataria risultante vincitrice della gara pubblica. L'inizio dei lavori era previsto ad inizio 2024 e così è stato.

Gli interventi di efficientamento energetico riguarderanno in particolar modo l'adeguamento energetico di tutta la porzione in muratura e in cemento armato con l'implementazione di un sistema a cappotto, un nuovo sistema in pompa di calore ed impianto a pavimento, la sostituzione dei serramenti esistenti, il miglioramento del microclima locale e altri interventi. Con il miglioramento sismico invece si punterà ad accrescere la capacità di resistenza della struttura esistente attraverso l'installazione di fasce in fibra di acciaio per il corpo originario in muratura, e per la parte in cemento armato attraverso una incamiciatura di alcuni pilastri in modo da aumentarne la resistenza e introducendo setti in calcestruzzo armato in sostituzione di pareti di tamponatura e tramezzatura.

Il sindaco Luca Carizia e l’assessore ai lavori pubblici e all’edilizia scolastica Alessandro Villarini esprimono grande soddisfazione ricordando come l'intervento si inserisce nel solco di tutta una serie di lavori già avviati, che riguardano le scuole di proprietà del Comune.

Il miglioramento e la riqualificazione della scuola di Verna stanno a rappresentare la grande vicinanza nei confronti di una frazione da parte del comune di Umbertide e intendono rimarcare l'ottimo rapporto di collaborazione instauratosi tra l’Amministrazione comunale e le scuole territoriali. È fondamentale rendere queste ultime ancora più accoglienti e pronte nel mettere a disposizione degli alunni nuovi spazi che permettano la crescita e lo sviluppo dei giovani in maniera armoniosa e responsabile.

Prosegue, così, l'impegno dell'Amministrazione Comunale verso il patrimonio dell'edilizia scolastica, da sempre una priorità ed elemento fondante dell'azione amministrativa della giunta Carizia, come stanno a dimostrare le ingenti risorse investite in tale ambito. Recentemente, infatti, è stata inaugurata la scuola di Montecastelli (363mila euro), mentre sono in fase di avanzamento i lavori per le scuole di Niccone (circa 1 milioni di euro) e Calzolaro (594 mila euro). A breve si prevede anche l'inizio dei lavori per la costruzione del nuovo asilo nido comunale, finanziato per circa 2,5 milioni di euro che sorgerà a fianco della scuola d'infanzia Marcella Monini inaugurata nel 2022, dando così luogo ad unico un polo scolastico 0-6 anni.