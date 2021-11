Umbertide, l'annuncio del sindaco: "La Rsa dell'ospedale riapre il 22 novembre"

“La Residenza Sanitaria Assistita dell'ospedale di Umbertide riapre a partire da lunedì 22 novembre”: a renderlo noto è il sindaco Luca Carizia a seguito della comunicazione sulla data effettiva della riapertura del servizio presso il nosocomio cittadino da parte della dottoressa Daniela Felicioni, direttrice del distretto Altotevere della Usl Umbria 1.

“Durante questo periodo – prosegue il sindaco - la situazione è stata costantemente monitorata dall'Amministrazione Comunale che in maniera assidua si è confrontata con le autorità sanitarie competenti per ottenere la riapertura della Rsa del nostro ospedale. Della riattivazione del servizio era stata data notizia nel corso del Question Time del 28 ottobre, nel corso del quale era stata garantita la riapertura a partire dal mese di novembre. Oggi, la direttrice Felicioni ha comunicato che da lunedì saranno inseriti all'interno della Rsa i primi pazienti da dimissione protetta da reparti ospedalieri. La Usl Umbria 1 ha informato della riapertura i medici di medicina generale del territorio e tutti i reparti ospedalieri”.

“La riapertura della Rsa – conclude il sindaco - dimostra come il confronto dell'Amministrazione con le Usl Umbria 1 e tutte le autorità sanitarie sia continuo per garantire la piena ripresa dei servizi rivolti ai cittadini, tenendo sempre conto della situazione epidemiologica dovuta all'emergenza in corso”.